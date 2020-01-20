Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі — де стріляли

Станом на 18.00 понеділка, 20 січня російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат з української сторони немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, два ворожі обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Мар’їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС