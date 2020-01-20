Окупанти маскують свої дрони під безпілотники місії ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська активізували розвідку з початку року та використовують БпЛА малого радіусу дії, маскуючи їх під безпілотники спостережної місії ОБСЄ.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БпЛА малого радіусу дії. При цьому, окупанти ввели практику запускати свої БпЛА у період часу та у районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ", - повідомив речник.

За словами Праути, у такий спосіб російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у тому числі, із забороненого мінськими домовленостями озброєння.