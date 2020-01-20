Окупанти гатять зі 122 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Окупанти гатять зі 122 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Один обстріл по позиціях Об'єднаних сил  відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – два постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив дев'ять снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – дев'ять пострілів; біля Новоолександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – вісім мін.

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Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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