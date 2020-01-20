Окупанти гатять зі 122 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Один обстріл по позиціях Об'єднаних сил відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – два постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив дев'ять снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – дев'ять пострілів; біля Новоолександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – вісім мін.

Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.