Окупанти обстріляли із 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Оріховим
Укрінформ
Від початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони.
"Сьогодні, 19 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська, станом на 12.00, два рази порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначається, з 10.45 окупанти розпочали мінометний обстріл наших оборонців н.п. Оріхове, застосовуючи від селища Голубівське 120-й калібр.
"З 11.20 окупанти порушили режим тиші в районі Новоолександрівки. Від н.п. Калинове ворог застосував стрілецьке озброєння", - додали у пресслужбі.
Від початку доби бойових втрат внаслідок ворожого вогню на Донбасі немає.
Фото: