Окупанти обстріляли із 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Оріховим

Від початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони.

"Сьогодні, 19 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська, станом на 12.00, два рази порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, з 10.45 окупанти розпочали мінометний обстріл наших оборонців н.п. Оріхове, застосовуючи від селища Голубівське 120-й калібр.

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"З 11.20 окупанти порушили режим тиші в районі Новоолександрівки. Від н.п. Калинове ворог застосував стрілецьке озброєння", - додали у пресслужбі.

Від початку доби бойових втрат внаслідок ворожого вогню на Донбасі немає.

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