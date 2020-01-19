Бойовики не пропустили патруль ОБСЄ, бо в них "АТО"

Бойовики російських окупаційних військ продовжують обмежувати свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ, зокрема, на блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

“На блокпості на північ від н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) 2 озброєних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку Новоазовська, посилаючись на те, що "у цьому районі триває антитерористична операція", - йдеться у звіті.

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Крім того, на блокпості біля н. п. Приморське (непідконтрольний урядові, 76 км на південь від Донецька) 2 озброєних членів російських збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді до н. п. Набережне (непідконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), посилаючись на те, що "у цьому районі тривають роботи з розмінування".

"На блокпості на північ від н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії у проїзді в напрямку н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; 92 км на південь від Донецька) та н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на те, що "тривають роботи з розмінування", - повідомили також в СММ.

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При цьому, під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що через нього проїхали 2 цивільні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що окупанти 9 разів порушили "тишу" у зоні ООС.