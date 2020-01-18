Штаб ООС спростував інформацію про мінування акваторії Азовського моря
Укрінформ
Штаб ООС спростував інформацію деяких ЗМІ про нібито встановлення мінних полів вздовж узбережжя Азовського моря.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії Азовського моря", - наголосили у штабі.
Раніше у деяких ЗМІ з'явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря. Тому штаб ООС надав уточнювальну інформацію з цього приводу.