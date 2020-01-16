Обстріли населення на Донеччині: Офіс генпрокурора відкрив справу

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактами обстрілів цивільного населення на території Донецької області.

Про це повідомляється на сайті офісу.

"Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зареєстрували кримінальне провадження за фактами обстрілів житлових будинків на території Донецької області (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провадження є результатом опрацювання чергової доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року.

"Так, внаслідок обстрілів, які відбулись у вересні 2019 року, троє чоловіків отримали осколкові поранення під час гасіння пожежі, одному з них ампутували руку. Ще одна жінка отримала поранення на власному подвір’ї", - додають в офісі.

Крім того повідомляється, що здійснення досудового розслідування доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Робота щодо перевірки наведених у зазначеній доповіді відомостей триває, про результати буде поінформовано Управління Верховного комісара ООН з прав людини.