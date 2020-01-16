На Донбасі загинув український військовий

Станом на 18.00 16 січня російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність", - зазначається у повідомленні.

Так, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Вісім обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномета - 10 мін; неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 3 постріли та великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;

двічі поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм - 1 снаряд та 82-мм міномета – 1 міна та автоматичного станкового гранатомета.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.