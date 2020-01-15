Норвегія передала прикордонникам ООС нове обладнання

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги спільно з урядом Королівства Норвегії учора в м. Лисичанську відбулася передача обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“Загалом у рамках проєкту надано дозиметри, спектрометри, інформаційні табло та систему дезактивації на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

Під час заходу голова місії Посольства Королівства Норвегії в Україні Фредерік Артур зазначив, що важливою метою цього проєкту є зміцнення потенціалу прикордонного відомства у боротьбі із незаконним переміщенням джерел іонізуючого випромінювання та ядерної контрабанди, а також наголосив, що уряд Норвегії і надалі готовий надавати допомогу прикордонникам у всіх сферах, де це необхідно.

Уряд Норвегії передав обладнання прикордонникам, що служать в ООС / Фото: ДПСУ

Уся отримана спецтехніка використовуватиметься прикордонниками у контрольних пунктах в’їзду-виїзду під час перевірки людей та вантажів на наявність у них заборонених для переміщення через лінію розмежування небезпечних предметів та матеріалів.

Зокрема спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини різного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання, а у разі застосування противником зброї масового знищення – зниженню ступеню зараження персоналу та техніки радіоактивними речовинами.

Фото: dpsu.gov.ua