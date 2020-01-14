На КПВВ на Донбасі за рік померло 27 осіб

На КПВВ на Донбасі за рік померло 27 осіб

Укрінформ
При перетині КПВВ за 2019 рік померло 27 осіб, здебільшого похилого віку.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський з посиланням на дані представництва Офіса омбудсмана.

"За даними, зібраними співробітниками представництва Офіса омбудсмана України в Луганській і Донецькій областях, за 2019 рік при перетині КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку", - повідомив він.

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Правозахисник звернувся до влади з проханням забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ.

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