На КПВВ на Донбасі за рік померло 27 осіб

При перетині КПВВ за 2019 рік померло 27 осіб, здебільшого похилого віку.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський з посиланням на дані представництва Офіса омбудсмана.

"За даними, зібраними співробітниками представництва Офіса омбудсмана України в Луганській і Донецькій областях, за 2019 рік при перетині КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку", - повідомив він.

Правозахисник звернувся до влади з проханням забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ.