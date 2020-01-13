Окупанти порушують "тишу" на Донбасі — гатять із забороненої зброї

Від початку доби російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, неподалік Зайцевого та поблизу Луганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, біля Оріхового – з мінометів калібру 120 мм (20 мін) та 82 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів. Крім того, у районі Новотошківського бойовики випустили по три міни з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

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"Сьогодні, 13 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - поінформували у штабі.