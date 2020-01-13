Окупанти чотири рази порушили "тишу" - під Оріховим і Новотошківським працювали міномети
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Один обстріл по українських позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:
поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як зазначається, вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає", - пише штаб.