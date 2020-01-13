Окупанти чотири рази порушили "тишу" - під Оріховим і Новотошківським працювали міномети

12 січня збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Один обстріл по українських позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:

поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:

поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;

поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначається, вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає", - пише штаб.