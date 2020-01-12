Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Російські окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Так, один обстріл по українських позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме: неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; біля Оріхового – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

“Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає”, - поінформували в штабі