Окупанти 5 разів за добу порушили "тишу" - гатили із заборонених мінометів

11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, ще одне порушення сталося у ніч на 12 січня.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі 120-мм міномету противник випустив 3 міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"З початку цієї доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм противник випустив 7 мін по позиції українських захисників поблизу з Новотошківським, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - додали у штабі.

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Нагадаємо: 11 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. За поточну добу втрат з нашого боку також немає.