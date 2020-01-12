Прокуратура повідомила про підозру охоронцю уламків збитого Росією MH17

На Донеччині охоронцю уламків авіалайнера "Boeing 777" компанії "Malaysia Airlines" повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це 11 січня повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури 26-річному мешканцю Торецька, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ДНР», повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону «Народне ополчення», розташованого у місті Єнакієвому. Бойовик здійснював охорону блокпоста у селі Грабовому Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі та документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцеперебування та пересування військової техніки Збройних сил України.

Крім того, зловмисник був залучений до охорони місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 компанії Malaysia Airlines, унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 руб.

Чоловік був затриманий. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вирішується питання щодо зміни кваліфікації дій зловмисника за тяжчим складом злочину.

Нагадаємо: охоронця збитого росіянами літака рейсу МН17 затримали оперативники Держприкордонслужби.

Опитуючи затриманого, правоохоронці з’ясували, що упродовж другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільним населенням.

З кінця серпня 2014 року він здійснював охорону місця катастрофи збитого російськими військами літака рейсу МН17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.