Бойовику “ЛНР” дали вісім років в’язниці

Бойовику “ЛНР” дали вісім років в’язниці

Укрінформ
До восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації “ЛНР”, затриманого контррозвідкою СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що у 2014-2015 роках мешканець тимчасово окупованого Сорокиного у складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив “службу” на блокпостах терористів та у так званому “митному комітеті ЛНР”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено у розшук.

У вересні минулого року в результаті спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію та затримала його.

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Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в участі у діяльності терористичної організації. Бойовика засуджено до восьми років ув’язнення засуджено. Вирок набув законної сили.

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