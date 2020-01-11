Бойовику “ЛНР” дали вісім років в’язниці
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що у 2014-2015 роках мешканець тимчасово окупованого Сорокиного у складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив “службу” на блокпостах терористів та у так званому “митному комітеті ЛНР”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено у розшук.
У вересні минулого року в результаті спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію та затримала його.
Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в участі у діяльності терористичної організації. Бойовика засуджено до восьми років ув’язнення засуджено. Вирок набув законної сили.