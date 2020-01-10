На Донбасі окупанти гатять із гранатометів і кулеметів, загинув боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

П'ять обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; біля Пісків – із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За минулу добу, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поряд із Мар'їнкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат із боку Об'єднаних сил немає.