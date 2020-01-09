Окупанти змушують перевізників з ОРДЛО збирати базу “українських диверсантів”

Контррозвідка СБУ встановила, що представники так званого МДБ ЛНР ставлять приватним перевізникам завдання зі збору інформації про громадян, які постійно їздять на підконтрольну Україні територію.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Бойовики змушують перевізників з ОРДЛО збирати базу потенційних диверсантів. Особливо їх цікавлять люди, що отримують соціальні виплати та відвідують державні установи. Осіб із цих списків терористи розглядають як потенційних агентів та диверсантів. Так Служба встановила, що приватний перевізник з Алчевська разом із дружиною протягом року передавав “МДБ ЛНР” відомості про своїх клієнтів, а також про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, комерсант налагодив механізм протиправного оформлення соцвиплат місцевим мешканцям, які фактично не виїжджають з ОРДЛО.

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Зловмисники переконували громадян у начебто складній та дорогій процедурі отримання державної допомоги і брали плату за своє сприяння. За оперативною інформацією, серед клієнтів ділків були й бойовики квазіутворень.

Під час огляду транспортного засобу зловмисників виявлено понад 150 документів мешканців тимчасово окупованої території: свідоцтва про спадщину, про смерть, нотаріальні доручення, трудові книжки, які необхідні для “заочного” оформлення виплат.

Наразі встановлюються посадовці українських держустанов, можливо причетні до функціонування нелегального каналу.