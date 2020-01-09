У ЗСУ поставили на облік понад 1600 транспортних засобів, наданих волонтерами

Генштаб поставив на облік понад 1600 транспортних засобів, які волонтери та благодійники передали Об'єднаним силам.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У підрозділах та з’єднаннях, розташованих у Донецькій та Луганській областях станом на 08 січня 2020 року обліковано понад 1600 транспортних засобів, переданих армійцям волонтерами та благодійними організаціями”, - йдеться в повідомленні.

За словами начальника відділу військової служби правопорядку Об'єднаного командного пункту ООС Сергія Трачука, інвентаризація та введення до штатних підрозділів волонтерських автомобілів забезпечить належний облік цієї техніки та дозволить її законну експлуатацію й обслуговування. Він також відзначив, що розроблено алгоритм дій, відповідно до якого командування частини самостійно визначає оптимальну штатну чисельність автомобілів, необхідних для виконання завдань за призначенням, після чого техніка приймається на бухгалтерський облік, отримує паспорт у Центральному автомобільному управлінні ЗС України та проходить відмочу реєстрацію у підрозділах Військової інспекції дорожнього руху за місцем постійної дислокації частини.

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Наразі військовими частинами зі складу Об'єднаних сил надано близько 900 пропозицій щодо введення автомобілів до штатів підрозділів, а процедуру переоформлення пройшли 294 транспортних засоби, які вже отримали реєстраційні документи та були допущені до подальшої експлуатації, повідомляють в штабі ООС.