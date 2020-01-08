На Луганщині окупанти вивели з місць зберігання заборонену “Мінськом” зброю

За інформацією української сторони СЦКК, на тимчасово окупованій території Луганської області виявлено озброєння збройних формувань РФ, яке знаходиться там у порушення Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння. У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 7 січня оприлюднена інформація, що 4 січня на непідконтрольній урядові України території на полігоні в районі н. п. Міусинськ міні-БПЛА зафіксував 7 одиниць реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), що були розміщені з порушенням ліній відведення”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, в той же день міні-БПЛА зафіксував озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. Зокрема, на полігоні в районі н. п. Міусинськ зафіксовано 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) та 3 танки (Т-64), а неподалік н. п. Хрустальний –18 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм — 10 од.; 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм — 8 од.) та 10 танків (Т-64).

Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей.