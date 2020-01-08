Окупанти двічі порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. Усі два обстріли зафіксовано по наших позиціях неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу 7 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат із боку Об'єднаних сил немає.