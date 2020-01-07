На Донбасі "ордовський" бойовик-наркоман розстріляв своїх в окопі

В одному з батальйонів на окупованій частині Донбасу п'яний бойовик під впливом наркотиків розстріляв учасників свого ж бандформування.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Куликове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним", - йдеться у повідомленні.

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У штабі зазначають, що здобута українською розвідкою інформація цілком характеризує справжнє «обличчя і сутність» представників бандформувань, які на чолі з російськими найманцями тероризують український Донбас.

Як наголошують у штабі ООС, таку інформацію "ордовські" та російські ЗМІ ніколи не оприлюднять, "або фантазуватимуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних сил України чи «модного» у них Правого сектору.