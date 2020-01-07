Окупанти п'ять разів порушили "тишу": гатили із заборонених мінометів

6 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у бік наших позицій неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.

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Втрат з боку сил ООС немає.

У штабі також зазначили, що з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо: 6 січня у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.