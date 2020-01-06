Окупанти 4 рази за добу порушили "тишу": є загиблі та поранений

5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:

поруч з Водяним – з міномета калібру 82 мм – 8 мін;

неподалік населеного пункту Павлопіль — з великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - додали у штабі.

Нагадаємо: вчора в районі населеного пункту Хутір Вільний внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) підірвалася вантажівка ГАЗ-66. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.