Під Водяним окупанти гатили з мінометів

Вранці у неділю російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного з озброєння, яке має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на Українську сторону спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Сьогодні, 5 січня, з 6.10 до 6.30 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне мінометами калібру 82 мм (8 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликала збройні формування РФ припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей.