Росія щонайменше 149 разів обстріляла територію України влітку 2014 - Bellingcat

"Артилерійські частини Збройних сил Російської Федерації завдали щонайменше 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року", - йдеться у звіті.

Слідчі Bellingcat дослідили прикордонну смугу на території України шириною 22 кілометри у Донецькій та Луганській областях. На території РФ слідчі дослідили всю територію Ростовської області через кордон від місцевості, яку вивчали в Україні. Загалом нарахували 408 об’єктів, по яким вівся обстріл через кордон з боку РФ.

З огляду на загальну кількість урвищ, російські військові випустили тисячі снарядів упродовж літа 2014 року. Масштабні обстріли українських позицій з території РФ почались після того, як українські військові у червні 2014 року розпочали наступ з метою відновити контроль над містами, які захопили російські найманці.

Слідчі Bellingcat стверджують, що вказані дані про кількість обстрілів – це найнижчий поріг. Точних даних немає.