Окупанти чотири рази за добу порушили "тишу" - втрат та поранених немає

Четвертого січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, зі станкового автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо: вчора під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих доставили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.