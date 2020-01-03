Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Зайцевим і Новолуганським
Укрінформ
Російські окупаційні війська з початку доби здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил - поблизу Новолуганського і Зайцевого.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - поінформували у штабі.
Як зазначається, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.