Коригувальник “ДНР” отримав 5 років ув’язнення

Бойовика терористичної організації «ДНР» засуджено до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Слов’янський міскрайонний суд визнав затриманого винним в скоєні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, мешканець Шахтарська, перебуваючи у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території Донеччини за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений бойовиками з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань. У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська та бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема коригував артилерійські обстріли українських підрозділів.

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Зазначається, що бойовик також причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донеччини.

У серпні 2019 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Запорізькій області, де він переховувався у родичів.