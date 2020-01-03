У Станиці розібрали тимчасовий обхідний міст

Із відбудовою та відкриттям основного мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" доступ до додаткового мосту було припинено.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Із відкриттям відремонтованого мосту було прийнято рішення на декілька тижнів залишити допоміжну конструкцію. Однак вона була розрахована саме на тимчасове користування. Більш тривале функціонування додаткового мосту могло призвести до просідання конструкції, збудованій на березі річки, що загрожувало безпеці громадян», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тимчасовий обхідний міст відкрили 4 жовтня 2019 року, щоб не обмежувати можливість перетину лінії розмежування під час ремонту основного мосту. Люди ним користувалися до 20 листопада включно.

Упродовж грудня та на початку січня тимчасовий обхідний міст було розібрано.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

20 листопада глава держави відкрив відновлену переправу.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.