ЗСУ цьогоріч отримають тренажери ЗРК "Бук", С-300 і танків Т-80

У 2020 році Збройні Сили України буде укомплектовано навчальними тренажерами на 60% - проти нинішніх 40%.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Будуть закуплені тренажери як для підготовки операторів та екіпажів, наприклад, 2С6 "Тунгуска", так і взводу в цілому. Зокрема, навчальний центр Повітряних Сил отримає мультимедійні комплекси ЗРК С-300 та "Бук-М1", навчальний центр Військово-Морських Сил - тренажери танка Т-80, а навчальний центр ДШВ - статичні тренажери БМП”, - повідомив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ - заступник начальника управління бойової підготовки ГУ підготовки ЗСУ Владислав Пономарьов.

За його словами, нині укомплектованість тренажерної бази у навчальних центрах ЗСУ становить близько 40% від потреби. Фінансування на 2020 рік дозволить підвищити цей показник до 60%.

Як зазначається, триватиме також облаштування комп’ютерних багатофункціональних класів.

Загалом використання тренажерів і засобів імітаційного моделювання дає можливість відпрацьовувати реалістичніші сценарії бойових дій, що інколи неможливо в польових умовах. Для проведення навчань підрозділів сучасні імітаційні засоби застосовують у комплексі з потужними комп’ютерними системами.