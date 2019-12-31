Штаб ООС розповів про ситуацію на ділянках розведення
Укрінформ
Ситуація на ділянках розведення сил та засобів залишається стабільною.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим Тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша".