Штаб ООС розповів про ситуацію на ділянках розведення

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів залишається стабільною.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим Тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.

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На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша".