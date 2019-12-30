На Донеччині запустили станцію "Скотувата", де потяги не ходили з 2017 року

На Донеччині відновила свою роботу залізнична станція Скотувата, де рух потягів був повністю припинений з 2017 року.

Про це на сторінці Facebook повідомило Командування операції Об'єднаних сил.

З відновленням станції збільшилася протяжність залізничного сполучення Укрзалізниці на 14 кілометрів у бік тимчасово окупованих територій.

“Станція “Скотувата”, що на Донеччині, відновила свою роботу. У 2015 році через чисельні пошкодження залізничної інфраструктури станція призупинила свою роботу, а у 2017 році рух потягів по ній зупинився повністю. За ініціативою Командування операції Об'єднаних сил, керівництва Укрзалізниці та місцевих органів самоврядування у жовтні цього року на станції розпочалися ремонтно-відновлювальні роботи, які закінчилися сьогодні, 30 грудня”, - йдеться в повідомленні.

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На оновленій ділянці залізниці курсуватиме дві пари приміських електропоїздів. Дане рішення значно покращує транспортне сполучення між населеними пунктами на звільненій території Донбасу.

"Перш за все, запуск станції дає можливість діставатись працюючим мешканцям до місця роботи, студентам до місць навчання, пенсіонерам для отримання пенсій і, що важливо, для закупівлі необхідних ліків. Тобто відтепер завдяки роботі залізниці все можна робити набагато швидше", - розповів помічник Командувача об'єднаних сил з стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко.

Він додав, що важливе завдання – мінімізувати наслідки війни для місцевого населення, передусім для дітей та літніх людей.

Залізнична станція “Скотувата” збудована у 1871 році у н.п. Верхньоторецьке. Станція відноситься до залізничної гілки Костянтинівка – Ясинувата.