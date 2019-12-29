Звільнили перших чотирьох полонених
Укрінформ
На КПВВ "Майорське" звільнено перших чотирьох полонених.
Про це зазначила на своїй сторінці у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.
"Перших громадян України - звільнено! Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу - Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова!", - повідомила вона.
Омбудсмен додала, що всі вони перебувають у безпеці на підконтрольній уряду України території.
Далі буде...