Звільнили перших чотирьох полонених

На КПВВ "Майорське" звільнено перших чотирьох полонених.

Про це зазначила на своїй сторінці у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

"Перших громадян України - звільнено! Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу - Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова!", - повідомила вона.

Омбудсмен додала, що всі вони перебувають у безпеці на підконтрольній уряду України території.

Далі буде...