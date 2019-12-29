За попередніми даними, сьогодні можуть звільнити 80 українських полонених - Денісова

За попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Про це написала у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

"За попередніми даними сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців", - повідомила вона.

Водночас Денісова не виключає, що кількість людей може змінитися.

"Мої представники підтверджують: до місця взаємного звільнення з ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами. Вони, наразі, залишаються в автобусах! Після того, як хлопці переодягнуться, почнеться процес верифікації!" - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині стартував процес обміну утримуваних осіб.