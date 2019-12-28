Підрозділи морської охорони отримали швидкісні катери
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Малі катери оздоблені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. Важливо, що ці катери оснащені спеціальним трапом для підняття водолаза, що дозволить проводити підводні огляди суден, наприклад, на рейдових стоянках або у відкритому морі до заходу судна в порт", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи морської охорони отримали швидкісні катери українського виробництва
Також зазначається, що в комплекті поставлений трейлер для наземного транспортування катера. Таким чином, спецпідрозділ має підвищену мобільність і може переміщуватися для точкових дій на різних ділянках узбережжя та різних водоймах прикордоння.
Бійці спецпідрозділу безпосередньо брали участь у прийманні катерів та у випробувальних маневрах, перевіривши всі заявлені характеристики. На ходових випробуваннях «Бріги» продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження.
Вже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.
Також в Держприкордонслужбі повідомили, що переможці тендеру на будівництво катерів для спецпідрозділу морських прикордонників харківське підприємство «Бріг ЛТД» не вперше реалізує проєкт мілітарі-співробітництва. Хоча основна продукція підприємства – товари для активного відпочинку і спорту.