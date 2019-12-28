Нові спеціалізовані малі катери українського виробництва для відділів спеціальних дій Одеського та Маріупольського загонів морської охорони пройшли ходові випробування та поповнили корабельно-катерний склад морських прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Малі катери оздоблені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального понад 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт в загальному 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні та озброєнням. Важливо, що ці катери оснащені спеціальним трапом для підняття водолаза, що дозволить проводити підводні огляди суден, наприклад, на рейдових стоянках або у відкритому морі до заходу судна в порт", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи морської охорони отримали швидкісні катери українського виробництва

Також зазначається, що в комплекті поставлений трейлер для наземного транспортування катера. Таким чином, спецпідрозділ має підвищену мобільність і може переміщуватися для точкових дій на різних ділянках узбережжя та різних водоймах прикордоння.

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Бійці спецпідрозділу безпосередньо брали участь у прийманні катерів та у випробувальних маневрах, перевіривши всі заявлені характеристики. На ходових випробуваннях «Бріги» продемонстрували швидкість від 32 до 35 вузлів (близько 70 км/год), залежно від завантаження.

Вже з початком нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.

Також в Держприкордонслужбі повідомили, що переможці тендеру на будівництво катерів для спецпідрозділу морських прикордонників харківське підприємство «Бріг ЛТД» не вперше реалізує проєкт мілітарі-співробітництва. Хоча основна продукція підприємства – товари для активного відпочинку і спорту.