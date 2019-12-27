Окупанти зберігають заборонену зброю в Кальміуському і Дебальцевому — розвідка

Російське командування збільшило кількість використання об’єктів цивільної інфраструктури для розташування окремих підрозділів і зберігання важкого озброєння у районах населених пунктів Кальміуське та Дебальцеве.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Командування російських окупаційних військ продовжує заходи з приховування своїх порушень Мінських домовленостей щодо відведення від лінії зіткнення 122-мм і 152-мм артилерії та систем залпового вогню. З цією метою з початку грудня ц.р. окупанти збільшили кількість використання об’єктів цивільної інфраструктури для розташування окремих підрозділів і зберігання важкого озброєння у районах населених пунктів Кальміуське та Дебальцеве”, - повідомив речник.

Він також поінформував, що окупаційні війська продовжують обладнання додаткових вогневих позицій на приватних ділянках місцевих жителів, чим посилюють власними діями загрозу безпеці цивільного населення.

Фото: EPA/UPG