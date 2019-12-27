Окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає

Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Втрат серед українських захисників від початку доби немає.

По це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 27 грудня, станом на 12.00, російські окупаційні війська здійснили три обстріли наших оборонців. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, одразу після опівночі з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі н.п. Гладосове. Захисники України, застосовуючи стрілецьке озброєння, вели адекватні оборонні дії.

З 06.45 ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї від н.п. Нижнє Лозове по оборонцях Луганського. Протягом 20 хвилин, застосовуючи стрілецьку зброю, підрозділи ОС примусили окупантів дотримуватися режиму тиші.

Після 11.20 противник застосував стрілецьку зброю з напрямку від Старомихайлівки по позиціях Об’єднаних сил в районі н.п.Невельське.