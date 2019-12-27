Окупанти гатять із гранатометів і кулеметів, поранений боєць

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Дев'ять обстрілів українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поряд з Невельським – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета; біля населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї; біля Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Водяне – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вісім обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: біля Південного – з ручного протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Новгородське – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів; поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета; біля Старого Айдару – зі стрілецької зброї; біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

За минулу добу, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Гладосове.

Втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС