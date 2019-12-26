Гранатомети і кулемети: окупанти сім разів порушили “тишу”

З початку сьогоднішньої доби окупанти 7 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. ... Сьогодні, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поряд з Невельським – зі стрілецької зброї; поблизу Південного – з гранатометів різних систем; двічі неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік населеного пункту Новгородське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Троїцьке – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

Також в штабі ООС зазначили, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 3900 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

"На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші", - додали в пресцентрі Об'єднаних сил.