Священники привезли військовим в зону ООС гуманітарну допомогу

Священнослужителі з Вінниччини приїхали в зону ООС, аби привітати з різдвяними святами українських захисників.

Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.

"Напередодні новорічних та різдвяних свят до району проведення операції Об’єднаних сил завітали священнослужителі з Вінниччини. Душпастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили релігійні обряди з військовослужбовцями на передовій", - йдеться у повідомленні.