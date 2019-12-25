Священники привезли військовим в зону ООС гуманітарну допомогу
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Укрінформ
Священнослужителі з Вінниччини приїхали в зону ООС, аби привітати з різдвяними святами українських захисників.
Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.
"Напередодні новорічних та різдвяних свят до району проведення операції Об’єднаних сил завітали священнослужителі з Вінниччини. Душпастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили релігійні обряди з військовослужбовцями на передовій", - йдеться у повідомленні.