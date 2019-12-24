Зеленський нагородив орденами й медалями 16 бійців, одного з них - посмертно
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 16 військовослужбовців, одного з них — посмертно.
Відповідний указ №949/2019 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.
Президент, зокрема, відзначив орденом «За мужність» III ступеня шістьох захисників, одного з яких — посмертно, й медаллю «За військову службу Україні» - десятьох військовослужбовців.
Фото: пресслужба Президента