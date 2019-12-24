Опублікували закон про надання добровольцям статусу УБД

Закон, який урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям, опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Документ опублікований у сьогоднішньому номері видання.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції» вносить зміни до Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Зокрема, до переліку учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Закон також поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їхніх сімей.

Водночас, цей статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 грудня ухвалила закон № 2045-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції».

Президент підписав його 23 грудня.