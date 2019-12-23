Саботаж: окупанти зривають роботу трьох КПВВ на Донбасі

Не дотримуючись взятих на себе зобов’язань щодо безпечного функціонування гуманітарних дорожніх коридорів, представники російської окупаційної адміністрації направляють громадян на контрольовану Україною територію після закінчення часу роботи КПВВ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Проросійські найманці, цілеспрямовано діючи в умовах грубого порушення прав людини, уповільнюють пропуск громадян та після закінчення визначеного графіком часу роботи контрольних пунктів пропускають одразу велику кількість цивільних громадян. Такі дії несуть потенційну загрозу для життя та здоров’я громадян, оскільки люди перетинають лінію розмежування в темний час доби. А залишення на ночівлю великої групи людей в так званій «сірій зоні» могло значного загострити безпекову ситуацію”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом грудня подібні провокативні дії бойовиків мали місце в контрольних пунктах в`їзду-виїзду «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Майорське». Обліковано 5 випадків, коли після 17.00 з тимчасово окупованої території України прибувала значна кількість громадян та автомобілів. Враховуючи темний час доби та потенційну небезпеку, що походить від систематичного порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуванням, за рішенням Командувача об’єднаних сил роботу зазначених КПВВ було продовжено.

У пресслужбі також повідомили, що прикордонниками зі складу Об’єднаних сил організовано заходи щодо додаткового оформлення 266 громадян, в тому числі 14 дітей та їх пропуску через лінію розмежування.

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Командування Об’єднаних сил звернулось до громадян з проханням при плануванні своїх поїздок враховувати пору року та час доби для безпечного перетину лінії розмежування згідно з зимовим графіком роботи КПВВ з 08.00 до 17.00.