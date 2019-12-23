Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ під Лебединським і Південним

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, - поінформував він.

За даними Шаравари, з гранатометів різних систем ворог обстріляв українських військових в районі н. п. Лебединське, що на Донецькому напрямку. Крім того, на Луганському напрямку окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів по українських бійцях поблизу н. п. Південне.

“Бойових втрат серед наших захисників немає”, - повідомив речник.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 22 грудня, збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один поранений.