Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ під Лебединським і Південним
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, - поінформував він.
За даними Шаравари, з гранатометів різних систем ворог обстріляв українських військових в районі н. п. Лебединське, що на Донецькому напрямку. Крім того, на Луганському напрямку окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів по українських бійцях поблизу н. п. Південне.
“Бойових втрат серед наших захисників немає”, - повідомив речник.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 22 грудня, збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один поранений.