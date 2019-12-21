Окупанти 45 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ біля Зайцевого

Російські окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру по позиціях українських захисників.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі. Поблизу Зайцевого на Луганському напрямку близько 7-ї години ранку розпочався обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, що тривав 45 хвилин”, - повідомив речник.

Він додав, що на Донецькому напрямку також уранці зі станкових протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях українських захисників неподалік Новотроїцького.

За словами Праути, на цей час втрат з боку Об'єднаних сил немає.