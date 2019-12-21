Правоохоронці ліквідували гральні заклади у п’яти областях — ГПУ

Правоохоронці у ніч на 20 грудня ліквідували незаконні гральні заклади у п’яти областях.

Про це інформує пресслужба Генпророкуратури.

Зазначається, що 20 грудня генпрокурор Руслан Рябошапка провів робочу нараду в режимі відеоконференцзв’язку з керівниками регіональних прокуратур, на якій обговорили протидію правоохоронців незаконному гральному бізнесу.

Під час наради прокурори областей доповіли, що у ніч на 20 грудня було ліквідовано підпільні гральні заклади у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях.

Правоохоронці вилучили ігрові прилади, відеореєстратори, системні комп’ютерні блоки з інтегрованим програмним забезпеченням, чорнову документацію, сервери, чеки, грошові кошти. Також допитали працівників нелегальних закладів і їх клієнтів. За кожним епізодом порушили кримінальну справу.

За результатами наради було створено спільну робочу групу правоохоронних органів для координації діяльності у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.

На нараді за участю генпрокурора підняли питання причетності самих правоохоронців до так званого "кришування" гральних закладів.

"Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною", - цитує пресслужба генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив вимогу Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів. Як пояснив очільник МВС, постанова Кабінету міністрів диктує, що всі гральні клуби, лотереї та гральні заклади повинні бути закриті.

Верховна Рада 19 грудня відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою цього законопроєкту є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".