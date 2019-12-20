Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля хутора Вільного

З початку нинішньої доби російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли: поблизу хутора Вільного окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, а неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під вогонь бойовиків потрапили позиції українських військових біля Невельського (вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї), біля Славного (з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї) та у районі Кам'янки (з гранатометів різних систем).

Як повідомляється, 20 грудня внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.