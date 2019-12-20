Найманці РФ розграбували ще одне підприємство на окупованому Донбасі — розвідка
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про суттєве збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних військовослужбовцями з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ проти місцевого населення. Зокрема, 16 грудня військовослужбовці 1 АК пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для подальшого продажу агрегатів і обладнання з метою власного збагачення”, - повідомив речник.
Водночас, за словами Праути, для недопущення проявів громадської непокори російські окупаційні адміністрації посилили адміністративно-поліцейський режим. Так, із 18 грудня введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області.
Відповідні контрольні заходи здійснюють підрозділи так званого МВС шляхом перевірки наявності місцевих мешканців за місцями прописки. Російська окупаційна адміністрація виправдовує такі дії необхідністю виявлення та протидії «українським диверсантам».