Під Невельським та Славним окупанти відкривали вогонь, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Невельське та Славне.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута, повідомляє пресслужба МОУ.

“Від початку поточної доби до 12.30 окупанти двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Так, після опівночі майже одночасно вони з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї почали обстрілювати наші позиції в районах Невельського та Славного”, - сказав речник.

За його словами, перший обстріл тривав 40 хвилин, другий — 50. Зважаючи на щільність вогню, а також наявну загрозу власному життю та здоров’ю, в обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені адекватно відповісти противнику.

“За наявною інформацією, втрат з нашого боку не зафіксовано”, - повідомив Праута.